مصرع شخص غرقا بمياه ترعة فى إحدى قرى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص مصرعه غرقا، بمياه ترعة ناحية قرية الولجة، نطاق منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول "حسين ع ع" 50 عاما مقيم نطاق منيا القمح جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى،تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.