مصرع شخصين صدمتهما سيارة مجهولة فر قائدها هاربا فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشى

لقي شخصان مصرعهما أثناء قيادتهما لدراجة نارية موتوسكل، حيث صدمتهما سيارة مجهولة الهوية ولاذت بالفرار علي طريق قرية النزل التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول بلاغ من قوات تأمين المستشفيات، بوصول شخصين مقيمين قرية النزل دائرة المركز أحدهما جثة هامدة والآخر مصاب إصابات بالغة وحالتة الصحية خطرة وجاري محاولة إسعافه.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، إلي مستسفي منية النصر المركزي، وبالفحص تبين وصول سلامة.م 16 عاما، جثة هامدة، إبراهيم.ح 17 عاما مصاب نزيف علي الرئة وحالته الصحية خطره وتوفي بعد محاولة إسعافه داخل المستشفي، وذلك أثناء قيادة دراجة نارية خاصتهما، واصطدام سيارة مجهولة الهوية بهما وفرارها.

تم التحفظ علي جثمانيهما داخل مشرحة مستشفي منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط السيارة.