اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا داخل ترعة بكفر الدوار بالبحيرة فى ظروف غامضة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:01 م
مصرع شاب غرقا داخل ترعة بكفر الدوار بالبحيرة فى ظروف غامضة غريق - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شاب مصرعه غرقا اليوم الثلاثاء  بترعة المحمودية بمركز  كفر الدوار بالبحيرة فى ظروف غامضة.  
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا  بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين  وفاة"  ع.ا ح"27 سنه - مقيم كفر الدوار إثر إصابته باسفكسيا الغرق  بترعه المحموديه أمام قريه نظير.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام  تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل  غرقًا  إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز  إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان  داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود  بالبحيرة.

وتم  انتشال الجثة من مياه الترعة  ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود  تحت تصرف النيابة العامة.

 

 


مصرع شاب غرقا

محافظة البحيرة

كفر الدوار

ترعة المحمودية

حوادث البحيرة



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