مصرع شاب غرقا داخل ترعة بكفر الدوار بالبحيرة فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا اليوم الثلاثاء بترعة المحمودية بمركز كفر الدوار بالبحيرة فى ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وفاة" ع.ا ح"27 سنه - مقيم كفر الدوار إثر إصابته باسفكسيا الغرق بترعه المحموديه أمام قريه نظير.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.