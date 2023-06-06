مصرع ربة منزل صدمها قطار بطهطا شمال سوهاج

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة مصرعها عقب اصطدام أحد القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصطدام إحدى القطارات بسيدة مما نتج عنه وفاتها تم نقل الجثة للمستشفى العام بطهطا وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا بورد محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي الإسكندرية أسوان بالمدعوة آية ح م ا 30 سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما نتج عنه وفاتها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام.

وبسؤال شقيقها المدعو محمود ح م ا 26 سنة ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.