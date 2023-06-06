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مصاريف شهرية للطالب والإقامة مجانا.. تفاصيل 40 منحة دراسية برومانيا

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 08:45 م
مصاريف شهرية للطالب والإقامة مجانا.. تفاصيل 40 منحة دراسية برومانيا وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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اتاحت وزارة الابتكار والسياحة الرومانية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى 40 منحة دراسية للعام الجامعى 2023/ 2024 للحصول على درجات البكالوريس والماجستير والدكتوراه وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" التخصصات المتاحة 
 
1-الاقتصاد وإدارة الأعمال
2-العلوم الزراعية
3-العلوم التقنية
4-النفط
5-الغاز
 
وسوف تغطي المنح (الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن)، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، وسيتم النظر في التخصصات الأخرى وفقاً للمقاعد المتاحة فيها.
 
ولفت الإعلان بأن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.
 
وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التالي: burse2023@dce.gov.ro،علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023
 
ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المنح يمكن الرجوع للرابط التالى
 
 
 
علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
 

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