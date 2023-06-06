مسح الدخل والإنفاق: أعلى نسبة مدخنين فى مصر بالفئة العمرية من 35-44 سنة

كتب: مدحت عادل

أظهرت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، أن أعلى نسبة مدخنين في مصر كانت في الفئة العمرية "35-44 سنة" حيث تبلغ النسبة بينهم 22.1% يليها الفئة العمرية "45-54 سنة" 21.6 ثم الفئة "25-34 سنة" حوالي 19.9%.

واعتبرت بيانات المسح، أن تلك النسب مرتفعة ولها دلالة خطيرة وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات العمرية هي الفئات الشابة التي تعتبر قوام قوة العمل الرئيسية في المجتمع.

وكانت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2021/2022، أشارت إلى أن 16.8% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر مدخـنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة ، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.

وعالميا تشير البيانات إلى أن كل عام يموت أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما أن التعرض للدخان غير المباشر "التدخين السلبي" يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنويا، وأن ما يقرب من نصف جميع الأطفال يتنفس هواء ملوثا بدخان التبغ، ويلقى 000 65 طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالدخان غير المباشر.