مستشفى الوقف بقنا ينجح فى استئصال 40 كيلو من منديل البطن والجلد والدهون لمريض سمنة

قنا صابر سعيد

نجح فريق طبي بمستشفى الوقف المركزي شمال محافظة قنا ، في إجراء جراحة دقيقة، وإنهاء معاناة مريض سمنة مفرطة مع فتق جار سري كبير، واستئصال جزء يبلغ وزنه 40 كيلو جرام من منديل البطن والجلد والدهون.

وقال الدكتور محمود القهيوي، أخصائي الجراحة بمستشفى الوقف المركزي، إن المستشفى استقبل مريض يعاني سمنة مفرطة وفتق جار سري، ويحتاج لجراحة دقيقة وذات مهارة، وجرى إخضاع المريض للفحوصات والأشعة اللازمة، وتحضير المريض للعملية، وتم إصلاح الفتق مع استئصال جزء يبلغ وزنه 40 كيلو جرام من منديل البطن والجلد والدهون.

وأوضح القهيوي، أن العملية تعتبر من العمليات الجراحية الدقيقة وذات المهارة، لافتًا إلى أن المريض بحالة مستقرة ومازال يتلقى العلاج والرعاية الصحية داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى يخدم مركز الوقف وقرى مركزي نجع حمادي ودشنا المجاورين.

تكون الطبي من الدكتور محمود إبراهيم القهيوي، والدكتور أبوبكر محمد عبدالرحمن، والدكتور جابر حسن، والدكتور خالد عبدالنعيم، والدكتور أحمد ابراهيم هويدي، من قسم الجراحة، والدكتور أمير مجدي من قسم التخدير، وتحت إشراف الدكتور محمد عبد القوي، مدير المستشفى.