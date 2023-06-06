مسئول بـ"فودافون مصر": تنظيم الاتصالات وفر خدمات متطور لمشروعات "حياة كريمة"

رسالة شرم الشيخ هبة السيد

أعرب أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، عن سعادته باستضافة مصر منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة شرم الشيخ، مضيفًا أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر اجتماعات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتتميز الدورة الحالية بطبيعة خاصة لمناقشة قواعد التنظيمية بشأن الاستثمار في قطاع الاتصالات وتوفير التغطية للمواطنين وتقديم الخدمات الرقمية للعملاء.

أشاد "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو أحد الأجهزة التي استطاعت تقديم نموذجًا مختلفًا في إعادة استخدام القواعد التنظيمية وصندوق الخدمة الشاملة، في تنفيذ المشروعات القومية من خلال المشاركة في توفير خدمات الاتصالات للقرى المستفيدة من مبادرة تطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

أشار أيمن عصام، إلى مشاركة شركة فودافون مصر التابعة لمجموعة فوداكوم العالمية-العاملة في 27 دولة حول العالم- في منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف المساهمة في وضع الرؤية فيما يخص القواعد التنظيمية للاستثمار في قطاع الاتصالات في دول مختلفة، وكيفية الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الأجهزة التنظيمية في دول أخرى وتطبيقها في مصر، إضافة إلى طرح التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، والدول المختلفة التي تعمل بها مجموعة فودافون العالمية، ونعرض تجاربنا في مجابهة هذه التحديات، وتنمية قطاع الاتصالات.