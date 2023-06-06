مركز الداخلة ينفذ حملات لتطهير أسطح المبانى وإزالة عشوائيات بمدينة موط.. صور

تنفذ الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حملات غير مسبوقة لنظافة وتطهير أسطح المباني وإزالة العشوائيات فى كافة مناطق مدينة موط ، تحت إشراف ومتابعة المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز وتنفيذ فرق قطاع النظافة وتحسين البيئة والحملة الميكانيكية بالمركز، حيث جرى الدفع بكل معدات الوحدة المحلية التى لم تكن تعمل بكل طاقاتها فى الفترة السابقة بسبب أعطال جرى إصلاحها ليصبح مجلس مدينة الداخلة هو الأكبر من حيث الدعم الميكانيكي على مستوى المراكز، وهو ما أسفر عن تدشين حملات على مدار ساعات اليوم بالكامل جرى فيها رفع آلاف الأطنان من المخلفات والتراكمات.

ويتم تنفيذ الحملات على مستوى أحياء المدينة وامتدت إلى مناطق أخرى منها الحرتية وجرواش و23 يوليو والخزان، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم، حيث يتم رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات فى محيط المبانى وفوق أسطح العمارات وقص وتقليم الاشجار والنخيل وتهذيبها وإزالة النباتات العشوائية ومخلفات النخيل والاشجار ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وتسوية وتمهيد الطرق ، وذلك بمعدات الوحدة المحلية ، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء وفرق قسمى النظافة وتحسين البيئة.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة أن مدينة موط من أجمل وأعرق مدن المحافظة وتستحق مزيد من الجهد المبذول لكى تظهر بالصورة التى تستحقها وهو ما يجرى تنفيذه حالياً استكمالاً لجهود رؤساء مركز الداخلة السابقين وفق خطة عمل ورؤية واضحة لتطوير أحياء ومدن المحافظة بتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وحنان مجدى نائب المحافظ ومتابعة سيد محمود سكرتير عام المحافظة وتنفيذ فرق قطاع النظافة وتحسين البيئة ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى وهم فريق عمل متفانى يعمل بحب وإخلاص من أجل ظهور مدينة موط فى أروع صورها.