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مدير مركز مكافحة الأمراض بأفريقيا يشكر مصر على اهتمامها بقطاع الصحة بالقارة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:26 م
مدير مركز مكافحة الأمراض بأفريقيا يشكر مصر على اهتمامها بقطاع الصحة بالقارة جون كاسييا مدير عام مركز مكافحة الأمراض
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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ألقى جون كاسييا مدير عام مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا ، كلمة خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"،  أكد خلالها إيمانه بإمكانيات بلاده في المجال الطبي وبالدور المصري في إفريقيا .
 
أعرب "كاسييا"، عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية على تنظيمها فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني واهتمامهم بالقطاع الصحي الإفريقي.
 
وقال كاسييا "لقد عانينا الكثير من جائحة كورونا التي قتلت وحصدت المزيد من الأرواح، ولقد قمنا معا وجنبا إلى جنب بمواجهة فاعلة لهذا الفيروس".
 
وأضاف "نحن نعتبر المؤتمرات الطبية الإفريقية مهمة للغاية بالنسبة لنا لتنمية القطاع الطبي والتكنولوجي وخاصة في مجال إنتاج اللقاحات".
 

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر الطبي الأفريقي

Africa Health ExCon

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني



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