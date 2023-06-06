مدير المركز الدولى للأسماك بالشرقية: انخفاض أسعار الأسماك فى مصر قريبا

قال الدكتور أحمد نصرالله مدير المركز الدولي للأسماك بالعباسة بمحافظة الشرقية، إن قطاع الثروة السمكية في مصر أحد القطاعات الواعدة في الإقتصاد ويمكن أن يساهم كأحد مصادر الدخل القومي ومصدر من مصادر الأمن الغذائي حيث تعتبر الأسماك بروتينا صحيا، ولقد ساهمت المزارع السمكية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة في رفع حجم إنتاج مصر من الأسماك ليصل إلى ٢.٣ مليون طن عام ٢٠٢٠ مقارنة بنحو 1.5 مليون طن عام 2015، لافتا أن الدولة أقامت في الأربع سنوات الأخيرة الكثير من المزارع السمكية منها مزرعة بركة غليون وشرق قناة السويس، والتى تساهم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بنحو ١٥ ألف فرصة عمل.

وأكد مدير الدولي للأسماك في بيان له اليوم الثلاثاء، علي نجاح مصر في الوصول لنسبة 80%؜ من الاكتفاء الذاتي في الأسماك، ووصل معدل استهلاك الفرد إلى 19.7 كجم في السنة مقارنه بـ 20.5 كجم كمعدل عالمي، مشيدا بالمبادرة الحكومية الرئاسية “بر أمان” لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” وجهاز تنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد، لافتا إلى إن مصر تحتل المركز الأول افريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي والثالث عالمياً في انتاج أسماك البلطي ويعد ذلك مرحلة الانطلاقة لمصر في مجال الثروة السمكية، مؤكدا أن الرئيس السيسى يدعم الثروة السمكية والصيادين بشكل غير مسبوق والقادم أفضل.

وأوضح نصر الله، أن قطاع الإستزراع السمكي في مصر يحقق طفرة كبيرة بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية بتطوير هذا القطاع المهم لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين حيث تم زيادة المزارع واستخدام احدث التقنيات في الاهتمام بعمليات التربية، لافتا الي ان التوجبهات الرئاسية الاخيرة بزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة الشامية والصويا مدخلات الاعلاف وتشجيع المزراعين علي الزراعة ومنحهم حوافز سيكون لهم مردود إيجابي في تراجع أسعار الاعلاف وتصنعيها محليا بدلا من إستيراد المواد الخام متوقعا تراجع كبير في أسعار الأسماك نهاية العام الحالي.