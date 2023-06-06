محافظ قنا يبحث آليات تنمية زراعة النخيل وزيادة جودة إنتاجه

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن محافظة قنا تمتلك مزارع نخيل تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة ، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500 نخلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى مع المهندس محمود طه، مدير قطاع زراعي، بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والشركة فى تنمية زراعة النخيل بمشروعات الأمن الغذائى بالمحافظة، وزيادة جودة إنتاج البلح، وذلك بحضور المهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، وثابت إبراهيم، مدير مشروع الغابة بمنطقة المعنا.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى زراعة النخيل والاستعانة بالشركات المتخصصة لتطبيق أحدث نظم زراعة النخيل ورعايته من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج بلح عالي الجودة وبمواصفات قابلة للتصدير للخارج، مضيفا أنه تم إنشاء محطة بيوجاز بمنطقة المعنا، للاستفادة منها فى إنتاج السماد العضوي واستغلاله في تسميد الزراعات المختلفة بمشروعات الأمن الغذائي.

وقدم المهندس محمود طه، عرضا توضيحيا عن الشركة ومجالات عملها، ودورها فى تنمية زراعة النخيل وتصدير البلح بمختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أنها ستقوم بتوفير التدريب اللازم للعاملين بمشروعات الأمن الغذائي المختصين بزراعة ورعاية النخيل، لافتا إلى أهمية التعاون مع المحافظة لزيادة الكميات المُنتَجَة من البلح، وفتح أسواق عالمية لتصدير البلح إليها إلى جانب السوق المحلية.

