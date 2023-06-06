اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يكرم موظف بمدرسة لجهوده وتميزه فى العمل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:32 م
محافظ شمال سيناء يكرم موظف بمدرسة لجهوده وتميزه فى العمل جانب من التكريم
شمال سيناء - محمد حسين

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كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، منتصر أحمد عبد الله حجاب، اداري في مدرسة يوسف الصديق للتعليم الأساسي بالعريش، وذلك بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير، لجهوده وتميزه في العمل.
 
ووجه المحافظ بتكريم الموظفين المجتهدين من مختلف المديريات والجهات الإدارية، مشيدًا بجهود الموظف المكرم في ظهور المدرسة بصورة مشرفة خلال افتتاحها بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى الخامس والعشرين من أبريل.
 
بدوره وجه المكرم الشكر الي محافظ شمال سيناء على هذه اللفتة الكريمة وتكريمه، مشيرًا إلى أن هذا التكريم ليس لشخصه فقط، وإنما لكل العاملين في المدرسة، والتي ظهرت بمظهر مشرف خلال افتتاحها.
 
وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، افتتح يوسف الصديق بمنطقة الجولف بمشروع أبني بيتك بالعريش، في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.
 
وأكد المحافظ أن المدرسة أقيمت في منطقة الجولف بمشروع أبني بيتك على مساحة 8730 مترًا، وتضم 22 فصلًا تعليميًا وفراغات تكميلية، وتكلفت 9 ملايين و991 ألفًا و352 جنيهًا.

شمال سيناء

التربية والتعليم

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