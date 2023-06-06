محافظ بورسعيد: سداد أكثر من 2 مليون جنيه اشتراكات تأمين صحي وإيجار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الأسر الأولي بالرعاية ضمن المرحلة الثانية لسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل، ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية في أحياء الزهور والضواحي للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تسليم إيصالات اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية لهم.

أكد محافظ بورسعيد، أن قرار سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات إيجارات المساكن الحكومية للأسر الأولي بالرعاية يأتي هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس يوجه دائما باستمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح أن محافظة بورسعيد قامت بسداد أكثر من مليون ونصف اشتراكات التأمين الصحي الشامل وأكثر من 750 ألف جنيه متأخرات إيجار للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من اللقاءات مع الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة، للاستماع لمشكلاتهم وطلباتهم، وتقديم الدعم المستمر لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم.

ولفت المحافظ، إلى أهمية وعي الأسر بمتطلبات المرحلة الراهنة وعدم الانسياق وراء شائعات البعض، موضحاً أن الأمن والأمان والاستقرار هم الركيزة الأساسية لتنمية المجتمعات و تقدمها ، وأن القيادة السياسية تسعى لتحقيق كافة اوجه الاستقرار والأمان للوطن والمواطنين.

وقال محافظ بورسعيد، بالإنابة عن أبناء المحافظة أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية، لما كان له من آثار ايجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة .

وأثنت دكتورة نسرين حسن مدير عام فرع بورسعيد للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على اهتمام القيادة السياسية بالمواطن، والعمل المستمر على تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، كما أشادت بالفكر الغير تقليدي في محافظة بورسعيد، والذي يجعلها تسير بخطى ثابتة نحو التنمية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين من الاسر الأولي بالرعاية تماشيا مع جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساعدتهم على تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم.