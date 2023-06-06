محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمشروع محطة الغاز الطبيعي الدائمة

الوادي الجديد -ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالمحطة المؤقتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

حيثُ اطمأن على إجراءات السلامة والطوارئ داخل المحطة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، كما تفقد مشروع المحطة الدائمة الجاري إنشاءها على مساحة 6300 م2 لتغذية المدينة بسعة إجمالية تبلغ 30 ألف لتر.

من ناحية أخرى، تابع الزملوط أعمال التشطيبات النهائية بتجربة إنشاء وحدة سكنية صديقة للبيئة، باستخدام مواد بناء بيئية والكائنة بمحيط العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، موجهًا بتحديد موقع للتوسع في تنفيذ التجربة بإنشاء قرية تضم عدد من المنازل بتصميمٍ وخاماتٍ مماثلة.