محافظ الوادى الجديد يتابع إجراءات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، خطة تسكين ونقل العاملين بالمديريات المختلفة لمقر العاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية ومديري المديريات، حيث اطلع على المخطط التفصيلي للتسكين وجاهزية مبنى المديريات للاستلام، وبدء إجراءات انتقال العاملين بعد الانتهاء من توصيل المرافق، والتأكد من تلافي كافة الملاحظات قبل الافتتاح الرسمي.

ووجه المحافظ بحصر خطوط سير المواصلات العامة اللازمة، لتيسير انتقال العاملين من داخل أحياء المدينة، وتنفيذ زي موحد لجميع العاملين داخل العاصمة، لإضفاء مظهر حضاري. وتركيب ماكينات صرف آلي بالمنشآت الحكومية؛ تيسيرًا على الموظفين.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة الموقف الإنشائي للمدينة الرياضية ودار الحضانة الملحقتين بالمجمع، والتشطيبات الجارية بوحدتي الإسعاف و الحماية المدنية، موجهًا بسرعة تمهيد وتسوية الطرق الداخلية وتنفيذ أعمال اللاندسكيب.