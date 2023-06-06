محافظ المنوفية يوجه الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحل شكاوى المواطنين

المنوفية - محمود شاكر

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

في بداية اللقاء وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي عدد من المواطنين من ناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء يلمتسوا إستثناء قطعة أرض ( داخل الحيز العمراني ) من مشروع التقسيم وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بهذا الشأن ، فيما استمع المحافظ لشكوى مواطن من ناحية ميت خلف بشبين الكوم يمتلك وشقيقه منزل ريفي ميراثاُ شرعياً ويتضرر من استخراج رخصة مباني لأحد الورثة منفرداً دون تفويض أو تنازل أو موافقة باقي الورثة، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى المواطن وتحويل الموضوع الى النيابة إذا ثبت صحة المعلومات.

وخلال اللقاء وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة وعرض شكوى موظفة بالتربية والتعليم كانت تشغل مديرة لإحدى المدارس الرسمية للغات وتلتمس الموافقة على تكليفها كمديرة لقسم إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بإدارة قويسنا التعليمية ، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بفحص وإبداء الرأي حيال شكوى مواطن يعمل أخصائي توثيق بقسم طرق الباجور ويلتمس الموافقة على نقله للعمل بمديرية الطرق والنقل بشبين الكوم نظراً لظروفه الصحية الصعبة ، حيث سبق أنه قد قام بإجراء عمليتين جراحيتين في قدمه وتركيب دعامات ، كما وجه المحافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بفحص شكوى مدير إدارة شباب الشهداء يلتمس إعفاءه من مهام عمله مراعاة لظروفه الصحية والأسرية، مع تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام بإعداد تقرير مفصل عن بيان حالته الوظيفية والعرض عليه.