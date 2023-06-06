محافظ المنوفية: ندوة بعنوان "بناء الأسرة المصرية" للتوعية بالتنمية المستدامة

المنوفية - محمود شاكر

نظمت إدارة شئون المرأة ووحدتى تكافؤ الفرص والسكان بمحافظة المنوفية ندوة بعنوان " بناء الأسرة المصرية " وذلك بالتنسيق مع الإدارة الطبية بسرس الليان، بحضور ممثل مديرية الأوقاف، حيث تناولت الندوة العديد من الموضوعات منها زواج القاصرات وأهمية تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات فضلا عن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والاستثمار فى الفتيات من خلال الاستمرار فى التعليم وتنمية المهارات، ودخول سوق العمل والقضاء على الزواج المبكر وعلى العنف ضد المرأة بكافة أنواعه.

جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الأسرة المصرية وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا باعتباره أحد السبل الأساسية لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاهتمام بملف بناء الأسرة وتنظيم الزيادة السكانية وضروة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للتوعية بأهمية خلق جيل متميز وواعي يشارك فى التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة المصرية.

وخلال الندوة، تمت الإشارة إلى بدء حملة "من حقك تنظمى " اعتبارا من 11 يونيو 15 وحتى يونيو الجارى، بالإضافة إلى تقديم جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وقد أوضح مسئول مديرية الأوقاف رأى الدين فى قضية تنظيم الأسرة والجوانب الصحية التى تؤثر على حياة وصحة الأم.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تولى اهتماما كبيراً بملف بناء الأسرة المصرية والزيادة السكانية وتنفيذ خطة طموحة لخفض تلك المعدلات فضلا عن دعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن لتحقيق المستهدف والتوعية بأهمية دور الأسرة المهم فى الحياة الاجتماعية.