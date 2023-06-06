محافظ القليوبية لمديرى المتابعة الحكومية برئاسة الوزراء: هدفنا رضا المواطن

القليوبية إبراهيم سالم

صرح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، بأن المحافظة تولي اهتماما بالغا بحل مشاكل المواطنين أولا بأول وبصورة يومية على مدار الساعة، لأن هدفنا هو رضا المواطن، جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باللواء محمود يحي محمود مدير المتابعة الميدانية للشكاوى الحكومية، والدكتورة نشوى يحي حسن مدير المتابعة الحكومية برئاسة الوزراء، بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام.

وكان قد كلف المحافظ السكرتير العام بالمحافظة، بعقد اجتماعا موسعا بحضور وفد رئاسة الوزراء، وجميع مديري إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية ومنظومة الشكاوى الحكومية بالقليوبية، وذلك لعمل خطة عمل جديدة مدعمة تكنولوجيا وفنيا وإداريا، لحل مشكلات المواطنين في أسرع وقت ممكن وبصورة نهائية، مع إدخال المواطن كطرف في تلك المنظومة عن طريق الرقم القومي الخاص به، ليتمكن من متابعة مشكلته ومراحل حلها حتى تصل إلى حل نهائي يرضي المواطن.

وأكد اللواء محمود يحيي، ضرورة الحرص على أن يكون الرد على الشكوى واضحا ودقيقا وموثقا بالصور ذات الجودة العالية، وكي يتم حل هذه الشكاوى بصورة دقيقة يجب أن يكون النزول الميداني بناء على شكوى واضحة موضحا بها العنوان والصورة، ويجب أن يتعامل الإنسان بكل ضمير لحل هذه المشكلات والتي يتعلق الكثير منها بسلامة المواطنين، بل وإنقاذ حياتهم في بعض الحالات المرضية الخطيرة والتي يجب أن يتم التعامل معها في أسرع وقت، لأن كل دقيقة يكون لها ثمن.

فيما أكدت الدكتورة نشوى يحيي، أنه يتم رفع تقرير شهري إلى رئيس الوزراء بحصر الشكاوى والردود الخاصة بها والحلول النهائية، لذا يجب مراجعة الردود مراجعة دقيقة وأن تكون موثقة بصور واضحة وذات جودة عالية، مشيرة إلى أنه سوف يتم عقد ورشة عمل لتدريب جميع العاملين بتلك المنظومة على أساليب التواصل التكنولوجية والمتابعة المستمرة لحل مشكلات كافة المواطنين في جميع القطاعات بالقليوبية.

وأشار اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام إلى ضرورة توثيق الشكوى والرد بالصور والساعة والتاريخ، وأن يكون هناك سرعة في الأداء والاستجابة الفورية من المسئولين وتوجيه الشكوى لجهة الاختصاص فور ورودها إليهم، والمتابعة المستمرة حتى يتم القضاء على أسباب الشكوى وحل المشكلة نهائيا.