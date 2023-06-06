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محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 77.62%

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:24 م
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 77.62% محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية الإعدادية
الغربية عادل ضرة

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اعتمد مساء اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 87 ألف 224 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 67290 طالب، كما بلغ عدد طلاب الدور الثاني 19405 طالب، بنسبة نجاح 77.62 %. 
 
وأشار المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المحافظ اعتمد أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغت نسبة النجاح 66%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 81%، في حين بلغت نسبة الإعدادية المهنية للصم 93.75%. 
 
وأدى 90496 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية في 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية وبلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 2040 طالب في 15 لجنة على مستوى المديرية.
 
 
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية الإعدادية
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية الإعدادية

 


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