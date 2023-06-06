محافظ السويس يسلم 30 كرسيًا مجهزًا لذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.. صور

السويس _ السيد فلاح

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ، بحضور احتفالية توزيع وتسليم 30 كرسى متحرك كهربائي لذوى الهمم الذى نظمته مديرية التضامن بالسويس بمنطقة شاليهات بورتوفيق، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر كل من النائب سيد الكرماوى، والنائبة عفاف زهران، أعضاء مجلس النواب والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب محافظ السويس، وأميمة رفعت، مدير مديرية التضامن ورؤساء الأحياء ورؤساء الجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاحتفالية قدم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس الشكر لمديرية التضامن والمؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية لما يبذلونه من جهد، لافتًا إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة لدعم وتعزيز المحاور والأهداف الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنها تحقيق التمكين الاقتصادي والتكافل الاجتماعي بمعناه الشامل بين شرائح المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر احتياجاً والعمل على دعمهم في مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

وكما قدم محافظ السويس الشكر للجمعيات علي تقديم الدعم وشراء الكراسي المجهزة لتحقيق الثقة لذوي الهمم ومساعدتهم في حركتهم ورسم البسمة والفرحة في نفوسهم، مؤكدًا علي الجمعيات بتكثيف الجهود لخدمة المجتمع والمواطنين البسطاء وذوي الهمم وتقديم عددًا من الكراسي المتحركة كل فترة لاسعادهم وتخفيف العبء والمشقة علي المواطنين، مؤكدًا علي التضامن الاجتماعي والجمعيات بالتجهيز لتنظيم حفل خلال الشهر القادم لتوزيع عددًا من الكراسي لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

يأتي هذا في إطار توفير حياة كريمة من خلال مظلة المبادارت الإنسانية التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كذلك المشاركة المجتمعية الفعالة مع باقي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية والجهات المعنية لدعم ومساندة أنشطة المبادرات والتي أصبحت مظلة إنسانية ومجتمعية هادفة لرعاية البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.