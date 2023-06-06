محافظ الدقهلية يتفقد جمصة والمنصورة الجديدة والمنطقة الصناعية.. صور

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة والمنطقة الصناعية بجمصة، حيث تفقد "مختار" جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المنصورة الجديدة والجامعة الأهلية، وذلك بحضور رؤساء الجامعات كلا من الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا، والدكتور يحي المشد رئيس جامعة الدلتا، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ورئيس الجامعة الأهلية، والمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة.

وخلال الزيارة اكد "مختار" ان هذه الموسسات الجامعية العملاقة علي ارض الدقهلية تمثل إنجازا عظيما فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في إطار سعيه الحثيث لبناء الجمهورية الجديدة، وقد أشاد "مختار" بالمستوي المتميز للجامعات وبإمكانياتها الهائلة التي تساهم في إعداد الأجيال المتسلحة بالعلم والتكنولوجيا وجميع وسائل التعامل مع العصر لتحقيق المستقبل الباهر لمصرنا الغالية.

كما تفقد "مختار" مبني جهاز مدينة المنصورة الجديدة، مشيرا إلى أن المدينة إضافة حضارية غير مسبوقة بمحافظة الدقهلية، وخلال الزيارة قام "مختار" بافتتاح مكتب خدمة المستثمرين بالجهاز التنفيذي بالمنطقة الصناعية بجمصة بحضور عصام حجاج مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظة، والدكتور مصطفي عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، والمكتب تم انشاؤه كأحد فروع المكتب الرئيسي لخدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة وذلك لتقديم جميع الخدمات التى يحتاج إليها رجال الأعمال والمستثمرين والمصنعين بنطاق المحافظة حيث يقدم المكتب جميع خدمات التصرفات على الأراضي الصناعية بجمصة سواء استلام طلبات التخصيص ومحاضر الاستلام وكافة التصرفات سواء البناء أو التشغيل أو تغيير النشاط أو التنازل أو دخول وخروج شركاء أو إضافة السمات التجارية وجميع التصرفات التى يطلبها المستثمرين وذلك لعرضها على المحافظ للموافقة عليها وتنفيذها وذلك تبسيطا للاجراءات واختصارها للعمل على تقليل مدة تأدية الخدمة وتسهيلا على المستثمرين، كما تفقد "مختار" اعمال التطوير والتحديث التى تم اجرائها بمبنى الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة عملا على راحة رجال الاعمال و العاملين بالجهاز، واكد "مختار" علي ضرورة حسن استقبال المستثمرين وبذل كل الجهود لتقديم الخدمات لهم.

وفي ذات السياق، تفقد "مختار" عدد من المصانع المنتجة بالمنطقة الصناعية، منها ما يعمل في مجال الصناعات التعدينية وأخري في مجال المستحضرات، وقد أكد "مختار" حرص المحافظة بجميع أجهزتها علي تقديم الدعم اللوجيستي للمستثمرين واصحاب الصناعات بما يساهم في نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.