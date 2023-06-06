محافظ الأقصر يسلم مكافأة التضامن للأم المثالية فى المحافظة للعام 2023.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سلم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مكافأة وزارة التضامن الاجتماعي للأم المثالية بالأقصر عن عام 2023، اليو الثلاثاء، والمقدمة للسيدة نوال إبراهيم خليل، 54 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، أرملة وتعول ثلاثة بنات وذلك بحضور محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

وتقدم محافظ الأقصر بالتهاني للسيدة نوال لحصولها على لقب الأم المثالية لهذا العام متمنياً لها التوفيق لها ولبناتها، شاكرا جهودها لتنشئتهم ومواجهة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لهن، يذكر أن السيدة نوال أم لثلاثة بنات بكليات الطب والعلاج الطبيعي والتمريض وقد وقع عليها الاختيار من مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر لتكون الأم المثالية لهذا العام، وتم تكريمها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مارس الماضى .

وكانت نوال إبراهيم خليل محارب الأم المثالية بمحافظة الأقصر للعام الجارى 2023، قد عبرت عن سعادتها الكبيرة باختيارها من قبل وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتور نيفين القباج لتكون الأم المثالية لهذا العام بالمحافظة، موجهةً الشكر لكل من يدعمون الأمهات فى مسيرتهم بالعطاء والجهد مع أسرهم لخروج أجيال تقدم كل ما يستحقه الوطن منها.

وقالت نوال إبراهيم خليل محارب الأم المثالية بمحافظة الأقصر، أن بناتها الثلاثة هم من قرروا التقديم لها فى مسابقة الأم المثالية لهذا العام فى مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، حيث أنها لديها 3 بنات الأولى بكلية طب بشري وتدعى "مادونا"، والثانية ميرنا بكلية علاج طبيعى، والثالثة موندا بكلية تمريض قنا، موجهة الشكر الكبير لهم على اهتمامهم بالتقديم لها ليقدموا لها هدية مع قدوم عيد الأم هذا العام.

وأضافت نوال إبراهيم لـ"اليوم السابع"، أن زوجها ووالد بناتها الثلاثة توفى منذ 12 سنة مضت، حيث كان مريض بفشل كلوي ويعمل بأعمال حرة ولا توجد له وظيفة ثابتة، وبعد وفاته قررت النزول لسوق العمل وعملت بأكثر من مهنة لكي توفر الرزق الحلال لتربية بناتها وتعليمهم حتى الوصول لكليات القمة بالجامعات المصرية المختلفة، قائلةً:- "كان لازم انزل الشغل بعد وفاة زوجى من 12 سنة، وبناتى مكانش ليهم حد غيري في سفرهم ودروسهم وكلياتهم، وده دورى زي اي ام تحب اولادها".