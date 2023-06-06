محافظة الإسكندرية تتسلم 2 طن لحوم صكوك أضاح لتوزيعها بالقرى الأكثر احتياجا

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، إستلام مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية ، لحوم وزراة الأوقاف " صكوك الأضاحي "؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تسلمت محافظة الإسكندرية 2 طن من لحوم الأضاحى علي 2000 أسرة ، سوف يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام" لافتًـا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، ويأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

من جانبها أكدت الدكتورة ماجة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري علي الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.