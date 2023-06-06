مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش الامتحانات ومتابعة الأنشطة

كفر الشيخ _ محمد سليمان

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

عقب ذلك، ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة حسن سير اعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023م، والحرص على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات على استمرار تنفيذ ومتابعة الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية، واشتراك اتحاد الطلاب في الترويج لتلك الأنشطة، والتأكيد على استمرارية الأنشطة الطلابية بمجالاتها المختلفة، والتي تساعد على ادماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بطريقة عملية غير أكاديمية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أنه وجه بوضع رابط على موقع الجامعة يضم بيانات عددية إحصائية للأنشطة والفعاليات بمجالاتها المختلفة التي تقوم بها الجامعة وكلياتها والوحدات التابعة لها وتكليف قطاعات شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتوجيه نحو تحديث هذه البيانات بشكل دائم.

وشدد رئيس الجامعة، على وضع رابط على موقع الجامعة للمبادرات الرئاسية ومشاركة الجامعة فيها وتكليف القطاعات الثلاث بتحديثها بشكل مستمر، والعمل على نشر ثقافة الابتكار والابداع بين الطلاب من خلال مركز ريادة الأعمال، وضرورة اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتوفير كافة سبل الرعاية اللائقة لهم.

كما أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفي ختام مجلس العمداء تم مناقشة مذكرة الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بشان استخدام معامل الحاسب الآلي بكليات الجامعة فى اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي، لتعظيم الاستفادة القصوي من معامل الحاسب الآلي بكليات الجامعة المختلفة.