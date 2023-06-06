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مجلس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:25 ص
مجلس الوزراء ينعى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق
كتبت هند مختار

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ببالغ الحزن والأسى، نعى مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس.
 
وأكد مجلس الوزراء، أن الدكتور أحمد عماد الدين كان واحدا من أبرز المسئولين الذين أسهموا بإسهامات جليلة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين، كما ساهم في وضع خطة لتطوير المستشفيات الحكومية خلال توليه المسئولية.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: لقد فقدنا أحد الأساتذة المتميزين فى العلوم الطبية، قبل أن نفقد زميلا فى مجلس الوزراء، فقد كان الراحل الكريم واحدا من أعلام كلية الطب بجامعة عين شمس، نهل من علمه الكثيرون، وأسهم أيضا بعلمه وجهده فى علاج الكثيرين من أبناء الشعب المصرى. 
 
وتقدم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.  بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم..  ولكل زملائه في مجال الطب والرعاية الصحية. داعيا المولى أن يتغمده بواسع  فضله ورحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
 

أحمد عماد

وزير الصحة الاسبق

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



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