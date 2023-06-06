اليوم السابع
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متهمان يشتركان فى تزوير أختام ومستندات رسمية.. وجهات التحقيق تستجوبهما

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 07:00 ص
متهمان يشتركان فى تزوير أختام ومستندات رسمية.. وجهات التحقيق تستجوبهما أوراق مزوره - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا جديدًا لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

 

وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

 

وضبطت الجهات الامنية المختصة (شخصين- لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات المرورية والمستندات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية ، وبحوزتهما (عدد من الأوراق والمحررات المُزورة- عدد من أختام شعار الجمهورية لبعض الجهات الحكومية – عدد من الأجهزة والأدوات  المستخدمة فى التزوير – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.


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