اليوم السابع
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متحف الغردقة وشئون البيئة بالبحر الأحمر ينظمان ندوة احتفالا باليوم العالمى للييئة.. صور

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:17 ص
متحف الغردقة وشئون البيئة بالبحر الأحمر ينظمان ندوة احتفالا باليوم العالمى للييئة.. صور جانب من الحدث
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم متحف آثار مدينة الغردقة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون البيئة، متمثلة فى ادارة الاعلام والتثقيف البيئى، ندوة توعية بيئية عن الآثار السلبية للبلاستيك على الصحة العامة والمقومات الطبيعية للبيئة والتنوع البيولوجي وذلك ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بيوم البيئة العالمى بمتحف اثار الغردقة، تحت شعار "دحر التلوث البلاستيكى".
 
افتتح الندوة اللواء إيهاب شنن مدير الإدارة العامة لشئون البيئة البحر الأحمر، بحضور مدير متحف الغردقة، ونرمين حافظ مسئول العلاقات العامة بالمتحف، وعدد من المشاركين فى الندوة، وابتسام احمد يسرى مدير الإعلام البيئى، حيث تضمنت الندوه الحديث عن المبادرات المجتمعية مثل الأكياس صديقة البيئة او الأكياس البديلة للحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام وكذلك مبادرة شواطئ البحر الأحمر خالية من البلاستيك. 
 
وتجول المشاركون من الأطفال والشباب والمجتمع المدنى والتنفيذيين والنقابيين داحل المتحف وذلك لاعلاء الدور التنويرى والثقافى والتعليمى للمتاحف ودورها فى التنمية المستدامة. 
 
والجدير بالذكر ان الإدارة العامة لشئون البيئة تستكمل خطتها التوعوية والتثقيفية والميدانية بمشاركة كل فئات المجتمع ودمجهم فى كل الأنشطة التى من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية للبحر الأحمر واستدامتها.

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