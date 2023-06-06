ما هى الأديرة المعترف بها من قبل المجمع المقدس بالكنيسة ؟

كتب: محمد الأحمدى

عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية جلسته العامة في مركز لوجوس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، وحضور 107 من أعضائه البالغ عددهم 138 عضوًا.

وألقى قداسة البابا كلمة افتتاحية بعنوان "من أجلهم أقدس أنا ذاتى" من خلال الأصحاح 17 من إنجيل القديس يوحنا، لافتًا إلى الثلاثية الأساسية فى الرعاية وهى السيد المسيح - الأب الأسقف - أبناء الكنيسة.

وكانت لجان المجمع المقدس العشرة قد بدأت اجتماعاتها بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمناقشة التقاريرالمقدمة لها من لجانها الفرعية، وأصدرت توصياتها التى عُرِضَت على أعضاء المجمع في الجلسة العامة اليوم لإقرارها.

وجاءت أبرز توصيات لجنة شؤون الرهبنة والأديرة:

- طبقًا لتوصية اللجنة قرر المجمع المقدس الاعتراف رسميًا بستة أديرة كالتالى:

أولًا: الاعتراف بثلاثة أديرة للراهبات داخل مصر هى:

- دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

- دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

- دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.