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لميس الحديدى: غدا الأربعاء موعد إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الفرصة"

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:36 م
لميس الحديدى: غدا الأربعاء موعد إطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "الفرصة" لميس الحديدي
كتب سمير حسنى

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أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن الموسم الجديد من برنامجها التسابقي "الفرصة" سينطلق غدا الأربعاء الموافق 7 يونيو في تمام التاسعة مساء على شاشة ON، مشيرة إلى أن البرنامج هذا العام ولأول مرة يطوف محافظات مصر بحثا عن أقوى الشركات الناشئة المصرية عبر مسابقة موسعة تذاع حلقاتها على مدار 16 أسبوع مليئين بالمتعة والإثارة. 
 
أوضحت أن التسابق سيتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية، حيث سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.
 
أضافت الحديدي أن هذه المرحلة ستنتهي باختيار أقوى 30 شركة ناشئة لتبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة الحلقات التسابقية حيث سيتسابق كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبا. 
 
تابعت: في كل حلقة سيفوز مؤسس أحد هذه الشركات بجائزة مالية مقدمة من شركة إنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للتسابق لحلقة النهائيات والتي سيتم فيها اختيار أقوى شركة للفوز بجائزة الموسم وهي جائزة مالية كبرى مقدمة من البنك التجاري الدولي CIB وغيرها من الفرص العينية المهمة.

لميس الحديدي

برنامج الفرصة

الفرصة

قناة اون



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