لاعبات تايكوندو مطوبس يشاركن بمعسكر منتخب مصر بالمركز الأولمبى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقيمت ندوة توعوية عن القيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع بمركز شباب تيدا بسيدى سالم، بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاة بالمركز، نظمها الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ضمن برامج أندية الفتاة والمرأة ،وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة أدارها محمد فؤاد ليله بمنطقة وعظ كفر الشيخ، الذى أكد أن القيم الأخلاقية هى أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات، وتقام عليها الأمم، مستعرضاً أمثلة للقيم الأخلاقية المفقوده، وأثر ذلك على المجتمع، وبين أسباب تراجع القيم الأخلاقية فى المجتمع فى ظل التخوف من هيمنة الثقافات والقيم التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتمت الندوة بمركز شباب تيدا بسيدى سالم، بنقاش مفتوح مع المشاركات من عضوات نادى الفتاة وذلك بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية، لتنمية الشباب، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وهانى السريب، مدير إدارة شباب سيدى سالم، تنفيذ غادة راشد مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

كما شهد المركز الأوليمبي بالمعادي، تدريبات اليوم الأول لمعسكر منتخب مصر، قبيل مشاركته لبطولة العالم بالبوسنة فى نهاية يوليو القادم، وقد أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انضمام ثلاث لاعبات من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ للعبة التايكوندو من مركز مطوبس، لمعسكر "منتخب مصر للتايكوندو" فى الفترة من 6 يونيو حتى 10 يونيو الجاري، واللاعبات هن غاده رجب فريشح، روز رزق الغرباوي، آسيل الشرقاوي الحايس وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشاركة اللاعبات ودعم المواهب الرياضية، متمنياً تحقيق نتائج متميزة فى منافسات البطولة، ومن جانبه أعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة بانضمام لاعبات المشروع القومي إلى منتخب مصر للتايكوندو، والمشاركة في معسكر الإعداد لبطولة العالم، موضحاً أن اللاعبة غادة فريشح" هى بطلة الجمهورية، وتم تكريمها من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وأن اللاعبات روز الغرباوى واسيل الشرقاوي حصلتا على المركز الأول في بطولة الجمهورية.

كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة، التهنئة إلى أبطال المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، بقيادة عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى والأجهزة الفنية المشرفة على تطوير أداء اللاعبين، ووصفه بإنجاز رائع ينضم إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها لاعبى المشروع بكفر الشيخ فى الألعاب المختلفة.

فى إطار متصل، كرم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أبطال تايكوندو مطوبس، ومدربهم الكابتن محمود الشهاوي، مكتشف الأبطال من أبناء المشروع القومي للموهبة، لحصولهم على بطولة الجمهورية التي أقيمت بمدينة بورسعيد مايو الماضي، ضمن حفل تكريم أبطال أفريقيا للمصارعة بتونس الشقيق من أبناء المشروع القومي للموهبة بالمحافظة.



لاعبات تايكوندو مطوبس تشارك بمعسكر منتخب مصر بالمركز الأوليمبى