كيف تقدمت مصر بمؤشر جاذبية الدول فى قطاع الطاقة المتجددة

كتب: مدحت عادل

رصد الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2023 مجموعة من أهم هذه المؤشرات وعلى رأسها تقدم مصر 10 مراكز في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة وهو مؤشر يهدف إلى قياس الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تقديم نظرة متعمقة داخل سوق الطاقة المتجددة والتحديات التي تواجه مستقبل هذا القطاع.

وجاءت المؤشرات وفقا لما يلي:

- جاءت في المركز رقم 29 في نوفمبر2022 مقابل المركز رقم 39 في مارس 2015 وذلك ضمن 40 دولة يتضمنهم المؤشر.

- ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 10.2 جيجا وات/ساعة عام "2020/2021" إلى 10.4جيجا وات /ساعة عام "2021/2022" بنسبة زيادة بلغت 2%.

- حققت مصر المركز رقم 127 ضمن 180 دولة تضمنهم مؤشر الأداء البيئي "EPI" بمعدل أداء قدره 35.5 نقطة بنسبة تقدم بلغت 6.5% عن العشر سنوات الماضية وذلك عام 2022 .

- حققت مصر المركز رقم 20 ضمن 63 دولة تضمنهم مؤشر أداء تغير المناخ "CCPI" بمعدل أداء قدره 59.37 نقطة متقدمة بذلك عن كل من تركيا التي حققت المركز 47 والولايات المتحدة الأمريكية التي حققت المركز 52 وذلك عام 2023.

- بلغت كمية المخلفات البلدية "القمامة" التي تم تدويرها على مستوى محافظات الجمهورية 4.4 ملايين طن وجاءت محافظتي القاهرة والدقهلية على رأس تلك المحافظات بنسبتي تدوير 28.8%، 11.5% على التوالي وذلك عام 2021.