اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"كمال عامر وعمرو بن العاص".. محاور مرورية تختصر أزمة الرحلات فى الجيزة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:00 م
"كمال عامر وعمرو بن العاص".. محاور مرورية تختصر أزمة الرحلات فى الجيزة محاور مرورية جديدة في الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق والكباري، وذلك وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة تحقق انسيابية في الحركة المرورية وتقلل مسافة الرحلات بإقليم القاهرة الكبرى.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن محوري الفريق كمال عامر، وعمر بن العاص، اللذان يربطان شمال وجنوب الجيزة، مما يخفف الضغط المرورى على قطاعات الجيزة الأكثر ازدحاما، وخاصة شارعي فيصل والهرم.

محور عمرو بن العاص

-يربط المحور بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكاري).

-ينفذ المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية، ويشمل كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

-يسهم المحور في تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع فيصل والهرم.

-يتقاطع المحور مع منتصف شارعى فيصل والهرم، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

-سيسهم بعد تشغيله في تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق فقط.

-من المقرر تشغيله تجريبيا شهر يوليو المقبل.

محور الفريق كمال عامر

-شهدت المحافظة تنفيذ وتشغيل محور الفريق كمال عامر فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم وعرض (33 - 65.5)م.

-لتعظيم الاستفادة من المشروع، جار تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم.

-يربط المحور المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

-اختصر المحور زمن الرحلة من منطقة بشتيل لأرض اللواء في 3 دقائق فقط.

-اختصر زمن الرحلة من منطقة بشتيل لشارع ترعة الزمر في 7 دقائق فقط.

-اختصر زمن الرحلة للقادم من الدائري للمنيب (البحر الأعظم) حتى شارع جامعة الدول العربية في خلال 4 دقائق.

-يختصر زمن الرحلة من العمرانية للمهندسين لمحور تحيا مصر (شبرا) في 7 دقائق تقريبا.

-اختصر المحور المسافة من منطقة أرض اللواء لشارع جامعة الدول العربية في أقل من دقيقتين.


محور كمال عامر

محور عمرو بن العاص

محاور مرورية جددية

الجيزة

محافظة الجيزة

شارع الهرم

الدائري

الطريق الدائري



الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة: رفع 3 آلاف حالة إشغال بحدائق الأهرام والعجوزة وحى جنوب

الأربعاء، 24 مايو 2023 02:54 م

محافظ الجيزة يتواصل مع طلاب الإعدادية بمستشفى 57357 لتشجيعهم فى تأدية الامتحانات

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:28 م

محافظ الجيزة: المرحلة الرابعة من مشروع الجبانات تضم 4602 مدفن بـ212 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:23 م

محافظ الجيزة يوجه بالنهوض بالمظهر الجمالى للطرق المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير

الإثنين، 22 مايو 2023 02:33 م

محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف الطبقة الأسفلتية بطريق الودى بالصف (صور)

الإثنين، 22 مايو 2023 11:47 ص

محافظ الجيزة: إنشاء 15 سوقا حضاريا بقرى الصف وأطفيح ضمن حياة كريمة

الأحد، 21 مايو 2023 05:42 م

محافظ الجيزة: المشروعات الجديدة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

الأحد، 21 مايو 2023 05:03 م

محافظة الجيزة: سوق السمك الحضارى بالمنيب يستقبل المواطنين يوميا من 9 صباحا

الأحد، 21 مايو 2023 04:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة