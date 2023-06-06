كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى.. إنفوجراف

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضيوف المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، قائلا: "أرحب بكم جميعا فى المؤتمر بنسخته الثانية وأتمنى لكم إقامة طيبة فى مصر ونجاح الأنشطة والفعاليات أثناء المعرض، واسمحولى أقدم الشكر لكل من ساهم ويساهم فى المؤتمر والمعرض وإنجاحه، لأن ده أمر حرصنا عليه منذ إطلاق النسخة الأولى، وإن مصر تقوم بدور إيجابى فى هذا الموضوع المهم سواء فى أفريقيا أو مصر".

أشكر كل من ساهم ويسهم فى إنجاح المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى

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