اليوم السابع
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نحتفل قريبا بالقضاء على فيروس سى فى مصر..

كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:15 م
كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى بضيوف المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، قائلا: "أرحب بكم جميعا فى المؤتمر بنسخته الثانية وأتمنى لكم إقامة طيبة فى مصر ونجاح الأنشطة والفعاليات أثناء المعرض، واسمحولى أقدم الشكر لكل من ساهم ويساهم فى المؤتمر والمعرض وإنجاحه، لأن ده أمر حرصنا عليه منذ إطلاق النسخة الأولى، وإن مصر تقوم بدور إيجابى فى هذا الموضوع المهم سواء فى أفريقيا أو مصر".

 
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أشكر كل من ساهم ويسهم فى إنجاح المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى
 
المبادرات التى نظمتها مصر فى مجال الصحة تحاول تحسين حياة الناس
 
مصر اكتسبت خبرات كبيرة فى المجال الصحى
 
مصر حرصت على القيام بدور مهم فى تحسين أوضاع الصحة فى أفريقيا
 
كوفيد 19 أظهر هشاشة النظام الصحى فى أفريقيا ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية نستطيع أن نحسن كثيرا من القدرات المتواضعة التى لدينا
 
فى مصر 105 ملايين شخص ونحتاج لمضاعفة عدد الأسرة والمستشفيات
 
سنحتفل قريبا بالقضاء على فيروس سى فى مصر بمعايير منظمة الصحة العالمية
 
أشكر منظمات المجتمع المدنى على مساهماتها لإنجاح مبادرة قوائم الانتظار
 
أنعى وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين الذى كان له إسهامات كبيرة

الرئيس السيسي

السيسي

المؤتمر الطبي الأفريقي

Africa Health ExCon

المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني



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