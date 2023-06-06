كشف ملابسات فيديو تضمن تضرر فتاة من تعذيب شخص لكلب بالقليوبية

كتب – أحمد عبد الهادى

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى الفتيات من أحد الأشخاص بتهديدها عقب إبلاغها عن واقعة تعذيبه لـ"كلب" بمنزله المجاور لها بمحافظة القليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (27) مايو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (موظف بإحدى جمعيات رعاية الحيوان) بتلقيه إستغاثة من (إحدى السيدات "الشاكية") بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتعذيب "كلب" بمحل سكنه.

وتم استدعاء والد المشكو فى حقه حضر وبصحبته "الكلب المشار إليه"، وأقر بأنه خاص بنجله وأبدى برغبته فى تسليم "الكلب" للجمعية المشار إليها.. وبسؤال الشاكية (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) أيدت ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تدريب الكلب، وأضاف بتهديد الشاكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .