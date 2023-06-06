قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثماني طفلين غرقا في إحدى ترع الدقهلية

الدقهلية- محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية ، من انتشال جثماني طفلين لقيا مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما في مياه إحدى الترع، وجرفهما التيار لعدم إجادتهما السباحة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بغرق طفلين أثناء استحمامهما في ترعة كفر طنبول القديم.

وانتقل ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلين هما مصطفى سعد مصطفى، ونجل عمه سيف صلاح مصطفى، مقيمان بقرية أبو داوود العنب بمركز السنبلاوين، حيث نزلا للاستحمام في مياه للترعة هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، وجرفهما التيار وتوفيا غرقًا.

وتم انتشال جثماني الطفلين، ونقلهما لمشرحة المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.