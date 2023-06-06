قنصل مصر العام في مونتريال يزور مقاطعة كيبيك الكندية

كتب أحمد جمعة

أجرى السفير محمد فخري القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى مونتريال يوم 30 مايو الماضي زيارة رسمية إلى مدينة كيبيك (عاصمة مقاطعة كيبيك)، حيث عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين بمقاطعة كبييك وعلى رأسهم نتالي روي رئيسة الجمعية الوطنية (البرلمان)، مارتين بيرون وزيرة العلاقات الخارجية والفرانكفونية، ألين سون كارتيير نائب وزير العلاقات الخارجية والفرانكفونية، دومينيك ماركوت مدير مراسم حكومة كيبيك، كما قام بزيارة إلى جامعة لافال.

بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت لقاءات القنصل العام محمد فخري مع المسئولين سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ومقاطعة كيبيك وكذلك التعاون في مجال التعليم العالي، حيث تعد مقاطعة كيبيك أكبر المقاطعات الكندية من حيث المساحة الجغرافية وثاني أكبر المقاطعات من حيث عدد السكان، كما تم بحث أوضاع الجالية المصرية في المقاطعة.

من جانب آخر، استعرض القنصل العام ما تم تحقيقه من انجازات خلال السنوات القليلة الماضية في مصر على المستويات المختلفة، لاسيما على صعيد الاستقرار السياسي ومكافحة الإرهاب وما تحقق من انجازات خاصة في مجال البنية التحتية بما يتيح فرص كبيرة للاستثمار في مصر.

هذا، وقد شهدت الزيارة الرسمية للقنصل العام محمد فخري إلى مدينة كيبيك رفع العلم المصري على مقر برلمان المقاطعة.