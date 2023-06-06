اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:03 ص
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قطاعات ارتفع إنتاجها فى مارس الماضى.. إنفو جراف

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:00 ص
قطاعات ارتفع إنتاجها فى مارس الماضى.. إنفو جراف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر مارس الماضى، حيث سجل الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 113.960 في شهر مارس "أولي" مقابل 106.49 فى شهر فبراير السابق له بنسبة زيادة بلغت 7.02٪.

الرقم القياسى للصناعات التحويلية
الرقم القياسى للصناعات التحويلية

 

ورصدت البيانات القطاعات التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال هذا الشهر وفقا لما يلي:

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 171.70 فى شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث بلغ 157.67 بنسبة زيادة بلغت 8.90٪، وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخولموسم رمضان.

صناعة المنتجات الغذائية
صناعة المنتجات الغذائية

 

صناعة المشروبات

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 354.76 فى شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبرايرالسابق له، حيث بلغ 281.53 بنسبة زيادة بلغت 26.01٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

صناعة المشروبات
صناعة المشروبات

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

صناعة معدات النقل

بلغ الرقم القياسى لصناعة معدات النقل 132.23 فى شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث بلغ 139.18 بنسبة تراجع بلغت 4.99٪ وذلك بسبب عدم توافر أوامر التوريد.

صناعة الأثاث

بلغ الرقم القياسي لصـناعة الأثاث 132.27 فى شهر مارس الماضي، مقارنة بشهر فبراير السابق له، حيث بلغ 141.20 بنسبة انخفاض بلغت 6.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.


الرقم القياسى

صناعات تحويلية

صناعات استخراجية

جهاز الاحصاء



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