فتح باب التقدم لكليات الجامعة لطلاب الشهادات المعادلة بجامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن فتح باب التقدم للجامعة في كليات القطاع الطبي وكافة كليات الجامعة لطلاب الشهادات المعادلة هذا العام 2023 في الفترة من 5 إلي 20 يوليو 2023، ويسمح للطلاب برفع الشهادات بدون توثيق، على أن يقوم الطالب بتسليم الشهادات الموثقة في حال ترشيحه للجامعة.

وبعد غلق باب التقدم في نهاية بوم 20 يوليو 2023 ستقوم الجامعة بعمل تنسيق داخلي للطلاب المتقدمين المستوفين لشروط التقدم الذين قاموا برفع الشهادات وتحقيق الحد الأدنى ورفع كافة المستندات المطلوبة للتقدم وفقًا للأعلى في المجموع.

وستقوم الجامعة بإرسال بطاقات الترشيح للطلاب الذين استوفوا متطلبات القبول ليقوموا بسداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول والتوجه للجامعه بكافة الوثائق والشهادات الموثقة.

وتنوه الجامعة بالنسبة لطلبة الشهادات المعادلة الذين لم تظهر نتائجهم خلال فترة التقدم (5 يوليو وحتى 20 يوليو2023) بأنه سيسمح لهم فقط بالتقدم مع طلبة الثانوية العامة على نفس التنسيق الذي تم في الشهادات المعادلة الأخرى، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص،

وتًعلن الجامعة فتح باب القبول لطلبة الثانوية العامة فور ظهور نتائج الثانوية العامة مباشرة لاستيفاء باقي الأعداد المقرر قبولها بالجامعة.

فعلي الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة المنصورة الجديدة تجهيز أوراقهم لسرعة التقدم فور فتح باب القبول

وتنوه الجامعة إلى أن باب التقدم مفتوح حاليا لطلبة الشهادات المعادلة 2022 لجميع كليات الجامعة ما عدا كلية الطب وكلية طب الأسنان.

وتؤكد أنها تسعى لمنح فرص متساوية لجميع الطلاب من جميع الشهادات الراغبين للالتحاق بالجامعة وفقا لمعيار التفوق فقط، والتقدم يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة فقط