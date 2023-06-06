فتح باب التظلم على نتائج الإعدادية ببنى سويف اليوم.. اعرف الأوراق المطلوبة

بنى سويف هانى فتحى

بدات مديرية التربية و التعليم ببني سويف اليوم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية ولمدة 15 يوماً .

وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أنه تم تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب" إدارات ( الواسطى وسمسطا وناصر والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وعن الوراق المطلوبة التظلم على النتائج ، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أنه يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم "مبلغ يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

تجدر الإشارة ان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.