اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:23 ص
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فتح باب التظلم على نتائج الإعدادية ببنى سويف اليوم.. اعرف الأوراق المطلوبة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:00 ص
فتح باب التظلم على نتائج الإعدادية ببنى سويف اليوم.. اعرف الأوراق المطلوبة امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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بدات مديرية  التربية والتعليم ببني سويف اليوم  فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الفصل الثاني للشهادة الإعدادية  ولمدة 15 يوماً .
 
وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أنه تم  تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب" إدارات ( الواسطى وسمسطا وناصر والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.
 
وعن الوراق المطلوبة التظلم على النتائج ، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف أنه   يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد قيمة التظلم "مبلغ يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.
 
 تجدر الإشارة ان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، قد اعتمد  نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 77.11 % لطلبة النظامي ،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 79.2 % ، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 97% ، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة ، والنور للمكفوفين 100% ، وبنسبة 39.35% لطلبة المنازل.
 

 

 


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