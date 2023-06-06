غلاية المياه لا تقل عن تكييف الهواء فى استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تعتبر غلاية المياه الكهربائية "الكاتيل" سبب رئيس فى ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية مثلها مثل تكييف الهواء ، فكلاهما متسويان فى كمية اﻻستهلاك إذا أساء المشترك استخدامهم، وفيما يلى بعض الخطوات البسيطة التي تقلل من استهلاك غلاية المياه للكهرباء فى حالة عدم وجود بديل لها و ذلك لضمان خفض قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتى:





1- حجم غلاية المياه يجب أن يكون موفر للطاقة و مناسب لاحتياجاتك اليومية.



2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.



3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.



4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.



ويمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الأجهزة بشكل عام لتوفير حوالى 30% من قيمة فاتورة الكهرباء إذا اتبع هذه الإرشادات:



1- سخان المياه: عدم ترك فيشة السخان فى الكهرباء فى حالة عدم استخدامه، لانه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.



2- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.



3- الثلاجة: تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيدًا عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيدًا عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.



4- الاعتماد على مكيف الهواء على وضع "ساخن" بدلا من الدفاية الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية





ويمكن للمواطن خفض استهلاكه لهذه الأجهزة بشكل عام لتوفير حوالى 30% من قيمة فاتورة الكهرباء إذا اتبع هذه الإرشادات:



1- المكواة: يفضل تجميع الملابس وكيها مرة واحدة يوميا لخفض الاستهلاك.



2- الثلاجة: تستهلك الثلاجة والديب فريزر كهرباء عالية عند تكرار فتح الباب وعدم تنظيم الأطعمة داخلها وترك فراغات بينها، ويفضل عدم فتح الباب كثيرا ووضع الجهاز بعيدًا عن البوتجاز بفارق 2 بوصة بعيدًا عن الحوائط لضمان التهوية الجيدة.



3- الاعتماد على مكيف الهواء على وضع "ساخن" بدلا من الدفاية الكهربائية لتوفير استهلاك الكهرباء وبالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية



