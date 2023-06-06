غرق غرفة بـ"مارالاجو" يثير شكوك محققى FBI فى قضية ترامب والوثائق السرية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مصادر مطلعة لشبكة "سى إن إن" الأمريكية إن موظفا فى مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب بمارالاجو بولاية فلوريدا، قام بتجفيف حمام السباحة فى المنتجع فى أكتوبر الماضى، وانتهى به الأمر بإغراق غرفة بها خوادم كمبيوتر تحتوى على سجلات فيديو مراقبة .

وفى حين لم يتضح ما إذا كانت الغرفة قد تم إغراقها عن عمد، أم حدث هذا عن طريق الخطأ، فقد وقع الحادث ضمن سلسلة من الأحداث التى وجدها المدعون الفيدراليون مريبة، وفقا للشبكة.

وسأل المدعون أحد الشهود على الأقل عن الغرفة التى غمرتها المياه، كجزء من تحقيق فيدرالى فى تعامل ترامب مع الوثائق السرية، وفقا لأحد المصادر.

وجاء الحادث، الذى لم يتم الكشف عنه من قبل، بعد شهرين من استرداد مكتب التحقيقات الفيدرالية وثائق سرية من سكن ترامب فى فلوريدا، ومع حصول المدعين على لقطات مراقبة لتتبع كيفية نقل سجلات البيت الأبيض حول المنتجع. وكان المدعون يفحصون أى جهد لعرقلة تحقيق وزارة العدل بعد أن تلقى ترامب مذكرة استدعاء فى مايو 2022 بشأن وثائق سرية.

وسمع المدعون شهادة تفيد بأن معدات الـ IT فى الغرفة لم تتضرر من الغرق، وفقا لأحد المصادر.

إلا أن حادث الغرفة التى غمرتها المياه، وأيضا محادثات وتحركات أخرى من قبل موظفى ترامب أثناء التحقيق الجنائى حول المنتجع قد لفتت انتباه المدعين. وقد تكون الظروف عاملا فى مؤامرة محتملة لعرقلة ما، بحسب ما ذكرت المصادر، حيث يحاول المحققون تحديد ما إذا كانت أحداث العام الماضى المتعلقة بمارالاجو تشير إلى أن ترامب أو مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعنلون لديه قد اتخذوا خطوات لمحاولة التدخل فى جمع وزارة العدل للأدلة.