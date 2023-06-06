اليوم السابع
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غرق طفل وإنقاذ آخر سقطا فى ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:49 ص
غرق طفل وإنقاذ آخر سقطا فى ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير غرق طفل وإنقاذ آخر سقطا فى ترعة الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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لقى طفل مصرعه غرقا وتم إنقاذ طفل آخر سقطا فى ترعة الإسماعيلية بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ يفيد سقوط طفلين فى ترعة الإسماعيلية بالقرب من الإدارة الزراعية فى نطاق مركز ومدينة التل الكبير. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ ودفع مرفق الإسعاف بسيارتى إسعاف، حيث تم إنقاذ أحدهم ويدعى عبدالله مجدى 9 سنوات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالإسماعيلية من انتشال جثة الطفل الثانى ويدعى عبد الله محمد بدر يبلغ من العمر9 سنوات. تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وتم التصريح بدفن جثة الطفل. 


امن الاسماعيلية

اسعاف الاسماعيلية

ترعة الإسماعيلية

النيابة العامة



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