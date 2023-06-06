غدا.. فتح باب تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كفرالشيخ - محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية ، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداء من غد الأربعاء، لمدة 15 يوما، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الاوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بدءاً من صباح غد الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، وذلك عقب إعلان النتيجة رسمياً يوم السبت الماضي.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بدءاً من صباح غد الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ماعدا أيام الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.