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عزة مصطفى: الرئيس السيسي وجه بعلاج طفل يعانى من تجلط فى الشريان الرئوى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:48 م
عزة مصطفى: الرئيس السيسي وجه بعلاج طفل يعانى من تجلط فى الشريان الرئوى الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد شرقاوى

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قال الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمناشدتها، بالتكفل بعلاج الطفل "مصطفى"، الذى يعانى من الإصابة بالتجلط فى الشريان الرئوى، حيث تم نقل الطفل للمستشفى وتم عمل اللازم له.
 
وعرض برنامج "صالة التحرير" تقريرا متلفزا عن معاناة طفل مع مرض تجلط الشرايين الرئوى.
 
واستعرضت والدة الطفل تفاصيل حالة ابنها الصغير، وطالبت بمساعدتها فى علاج ابنها، حتى يعود لحالته الطبيعية كباقى الأطفال فى سنه.
 
ويظهر على الطفل الصغير التعب الشديد، وقالت والدة الطفل: "ابنى يحصل على علاجه ولكن لم يتحسن على الإطلاق، وأريد أن يطمئننى دكتور على حالته لأنه مريض للغاية".
 
وقالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لحالة الطفل مصطفى، ووجه بعلاجه على الفور ومتابعة حالته الصحية وتوفير الرعاية الصحية له.

الرئيس السيسي

حالات مرضية

اخبار التليفزيون

عزة مصطفى



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