ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية فى برج العرب

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المحلات والسوبر ماركت.

ونفذت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع له عدة حملات بنطاق الإدارة نتج عنها ضبط إحدى المحلات بحيازتها سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط والتحفظ على 16 علبة جبنة مثلثات منتهية الصلاحية بإجمالي 128 قطعة، 5 أكياس فريك زنة الكيس الواحد كجم بإجمالي ٥ كجم منتهية الصلاحية،7 عبوات كورن فليكس انواع مختلفة منتهية الصلاحية , علبتين جبنة مطبوخة بالقشطة منتهية الصلاحية، علبتين مايونيز منتهية الصلاحية، علبة حلاوة طحينة سبريد منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.