صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولى للاتصالات

وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي يؤكد على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات" أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، القول:"إن الرئيس السيسي أكد أيضا اهتمام الدولة من خلال «استراتيجية مصر الرقمية» بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، وأعرب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة ألى أن أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى دور مصر ومساهماتها الممتدة في أعمال الاتحاد، التي يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ، وهو المحفل الدولي المهم الذي يحظى بمشاركة واسعة، للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من إمكانيات وخبرات ومستقبل واعد.