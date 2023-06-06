اليوم السابع
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صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية دير السنقورية ببنى مزار

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:00 ص
صحة المنيا تواصل تنظم قافلة طبية لأهالى قرية دير السنقورية ببنى مزار قافلة طبية - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية دير السنقورية بمركز بنى مزار على مدار يومين متتاليين، والتى بدأت أمس الاثنين وتستمر اليوم وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الانف والاذن "، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


مديرية الصحة

حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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