اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا: المرور على 757 منشأة غذائية وتحرير 377 محضرا خلال حملات تفتيشية مايو الماضى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:35 م
صحة المنيا: المرور على 757 منشأة غذائية وتحرير 377 محضرا خلال حملات تفتيشية مايو الماضى حملات تموينية أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين.
 
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر مايو الماضى حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور علي 757 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 377 محضر للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى.
 
وأضاف أنه تم ضبط 22 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 
من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 265 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 3238  كيلو أغذية مختلفة و 3901 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، بالإضافة إلي ضبط 354 كيلو جبنة و3300 لتر ألبان لوجود تغير فى الخواص الطبيعية و استخراج 1509 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.
 

مديرية الصحة

حملات رقابية

وزارة الصحة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة