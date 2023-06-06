صحة الدقهلية الكشف على 2066 مريضاً فى قافلة علاجية بقرية قلابشو مركز بلقاس

حيث تم توقيع الكشف على 2066 مريضاً . وضمت 12 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: ( 2 اطفال , أنف وأذن - رمد - جراحة- جلدية ) و 6 عيادات داخل الوحدة . فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد جاء بيان القافلة بتوقيع الكشف فى قسم الباطنة على 336 حالة ، وفى عيادة الأطفال على 372 حالة وفي قسم الجراحة على 208 ، وفر قسم الأنف وأذن على 119 حالة، وفى قسم العظام علي 248 حالة ، وفي قسم الرمد على 225 حالة ، وفى قسم الجلدية على 186 حالة، وفي الأسنان 182حاله، وفى قسم النسا وتنظيم أسرة 190 حالة.

كما تم إجراء عدد 364 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 115 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 159 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 160 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 20 قراراً للعلاج على نفقة دولة .

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية ، و 140 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.